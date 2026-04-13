ピン芸人の長州小力（54）をイメージモデルに起用しているクラフトビールメーカー・横浜ベイブルーイングの鈴木真也代表取締役が、13日までに公式Xを更新。本人から謝罪を受けたことと契約解除を発表した。【写真】「う、ウチのイメージモデルが、、、」長州小力モデルのビジュアル投稿で「小力さんから直接謝罪のお電話を頂戴しました」と報告。続けて「弊社としましては、非常に残念ですが、本日をもって契約終了とさせてい