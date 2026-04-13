東京・八王子市で高級車ベントレー」が追突し6人がケガをしたひき逃げ事件で、邸宅侵入したとして逮捕された男がひき逃げの疑いで再逮捕されました。捜査関係者によりますと職業不詳の40代の男は先月、八王子市で運転する「ベントレー」で信号待ちの車両に追突して、車両7台の玉突き事故を起こし、6人にケガをさせたうえ、そのまま逃走した疑いがもたれてます。「ベントレー」は、男がオークションサイトなどを通じて、先月購入