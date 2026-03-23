更年期のほてりやイライラに悩まされている人は多いはず。藤保クリニック（東京都新宿区）院長で内分泌代謝専門医の飯島康弘さんによると、実は、女性ホルモンの激減は目に見える不調だけでなく、血管や骨などにも深刻な変化をもたらすといいます。そこで、飯島さんに、更年期に注意すべき「5つの疾患」と対策を聞きました。【要注意】「えっ…こわい！」これが「更年期に注意すべき病気」5つです！更年期は「リスクの転換点」