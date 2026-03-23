更年期のほてりやイライラに悩まされている人は多いはず。藤保クリニック（東京都新宿区）院長で内分泌代謝専門医の飯島康弘さんによると、実は、女性ホルモンの激減は目に見える不調だけでなく、血管や骨などにも深刻な変化をもたらすといいます。そこで、飯島さんに、更年期に注意すべき「5つの疾患」と対策を聞きました。

【要注意】「えっ…こわい！」 これが「更年期に注意すべき病気」5つです！

更年期は「リスクの転換点」

Q.ずばり「更年期に注意すべき病気」はどのような病気でしょうか。

飯島さん「女性の更年期とは、閉経を挟んだ50歳前後の5〜10年間に、女性ホルモンのエストロゲンの急激な低下により、さまざまな代謝変化が起こる時期です。ほてりや発汗などの自覚症状が注目されがちですが、実はそれだけでなく、特に注意していただきたい病気は、大きく分けて5つあります。

1つ目は『高血圧症』です。更年期以降、女性の血圧は急速に上がりやすくなります。2つ目は『脂質異常症』で、悪玉コレステロール（LDL）の値が閉経後に上昇しやすくなります。3つ目は『糖尿病（血糖値が下がりにくくなる状態を含む）』です。体重が増えやすくなるだけでなく、血糖値の調節そのものが変化します。

4つ目は『骨粗しょう症』で、更年期は骨密度の低下が加速する時期です。5つ目は、これらの疾患が重なった結果として起こる心筋梗塞や脳卒中といった『心血管疾患』です。更年期は心疾患といった重大な病のリスクも上昇するため、注意してください。

また、甲状腺疾患は更年期症状と似た症状を起こすことがあるため、『更年期かな』と思ったときは、医療機関を受診し、両者を区別するのも大切です」

Q.なぜ、更年期になるとこれらの病気に注意が必要なのでしょうか。

飯島さん「最大の理由は、女性ホルモンの急激な低下です。エストロゲンには血管をしなやかに保つ作用、悪玉コレステロールを低く抑える作用、骨の新陳代謝を支える作用、そしてインスリンの効きを助ける作用があります。閉経前後にこれらの『守り』が一斉に外れるため、血圧や脂質、血糖値、骨密度の状態が同時に悪化しやすくなるのです。

男性でも更年期に男性ホルモンのテストステロンの低下が認められますが、女性とは異なり比較的緩やかに進行するため、劇的な変化は起こりにくいとされています。この性差を意識した対応が大切です。

さらに、この時期は体脂肪が皮下脂肪型から内臓脂肪型へシフトしやすく、いわゆる『メタボ体型』に変わりやすいことも重要です。内臓脂肪の蓄積はインスリンの効きを悪くし、血圧や血糖値をさらに押し上げる悪循環を生みます。つまり更年期は、ホルモンの変化と体組成の変化が重なる『リスクの転換点』と言えます。

それまでの生活習慣では対応が追いつかなくなる人は一定数いるため、急な体の変化に生活習慣の見直しが間に合わず困る人が多い印象です」

Q.これらの病気を引き起こしやすい飲食物や生活習慣について、教えてください。

飯島さん「まず食事面では、塩分の取り過ぎが血圧上昇に直結します。味付けの濃い外食や加工食品、漬物などは要注意です。また、脂身の多い肉やバター、菓子パンなどの飽和脂肪酸を多く含む食品や、トランス脂肪酸を含む加工食品は、悪玉コレステロールを上げやすくなります。また、糖質の多い清涼飲料水や菓子類の習慣的な摂取は、血糖値の乱高下を招きます。飲酒も過度になると血圧や中性脂肪の上昇、骨密度低下につながります。

生活習慣面では、運動不足が最も影響が大きいと言えます。筋肉量の減少は基礎代謝を下げ、内臓脂肪の蓄積を促します。加えて、睡眠の質の低下や慢性的なストレスは、ストレスホルモンのコルチゾールの分泌を高め、血圧や血糖値を押し上げる要因になります。また、喫煙は血管を直接傷つけ、心血管リスクをさらに高めます。

元々、丁寧な生活習慣を心掛けていた人の場合、発症リスクは抑えられていると考えられます。ぜひそのまま継続するのがよいでしょう」

Q.先述の高血圧症や脂質異常症などの疾患をできるだけ防ぐには、どのような対策が求められるのでしょうか。

飯島さん「予防の基本は『測る・食べる・動く・眠る』の4つです。

（1）測る

家庭血圧を朝晩測る習慣をつけましょう。朝は起床後1時間以内、排尿後、朝食前に測ってください。夜は就寝前に測定するのが理想です。上の血圧が135mmHg以上、または下の血圧が85mmHg以上が続く場合は受診の目安になります。

対策例：年に一度は健康診断を受け、血糖（HbA1c）や、脂質（LDL・中性脂肪）、骨密度をチェックしてください。更年期は体重や腹囲も増えやすくなる時期のため、週に一度は体重を測る習慣をつけるだけでも変化に気付きやすくなります。早期に数値の変化を捉えることが、病気の芽を摘む第一歩です。

（2）食べる

減塩を意識し、野菜や大豆製品、青魚、乳製品を積極的に取り入れましょう。

対策例：みそ汁は具だくさんにして汁を半分にしたり、しょうゆの代わりにレモンや酢を活用するだけでも塩分はかなり減らせます。大豆に含まれているイソフラボンは、エストロゲンの代用作用が期待できますし、カルシウムとビタミンDは骨の健康に不可欠です。朝食にヨーグルトと納豆、昼や夜にサバやイワシなどの青魚を週2〜3回取り入れるなど、まずは“足す”発想で始めると無理がありません。

（3）動く

週に2時間半程度、早歩きなどの有酸素運動と、週2回程度の筋力トレーニングが推奨されます。特に筋トレは骨密度維持と基礎代謝向上に直結します。

対策例：スクワットやかかと上げは自宅でテレビを見ながらでも続けられます。また、日中に外を歩けば日光浴にもなり、ビタミンDの合成が促されて骨粗しょう症の予防にもつながります。いきなりジムに通う必要はなく、「エスカレーターより階段を選ぶ」「通勤時に一駅手前で降りて歩く」といった小さな積み重ねから始めると継続しやすいです。

（4）眠る

睡眠時間の確保だけでなく、就寝時刻や起床時刻を一定に保つことが自律神経の安定につながります。

対策例：寝る1〜2時間前にはスマホやパソコンの操作を避け、カフェインの摂取も午後3時以降は控えるようにしましょう。38〜40度のぬるめのお湯での入浴や、軽いストレッチで体をリラックスさせるのも効果的です。適正な睡眠は食欲ホルモンのバランスを整え、肥満の予防にも直結するため、更年期の体重管理においても非常に重要です。

この4つは互いに連動しています。例えば、運動をすると睡眠の質が上がり、睡眠が整うと食欲のコントロールがしやすくなり、体重が安定すれば血圧や血糖の数値も改善しやすくなります。どれか1つだけを完璧にしようとするよりも、4つを満遍なく『60点』で続ける方が、結果として大きな予防効果が得られます。これらを実践しても数値が改善しない場合は、早めにかかりつけ医に相談することをおすすめします。更年期は体の曲がり角ですが、正しい知識と小さな習慣の積み重ねで、将来の大きな病気を十分に防ぐことができます。

健康診断などを受けて異常値が出た際や、ご自身の体調に違和感がある際には、内科、婦人科の受診をおすすめします」