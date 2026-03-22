横須賀海上保安部（資料写真）２２日午後０時５０分ごろ、神奈川県三浦市・城ケ島南西沖約７キロで民間船舶の乗組員から「人が浮かんでいるのを見つけた」と１１８通報があった。横須賀海上保安部が女性の遺体を引き上げ、死因と身元の確認を進めている。同部によると、女性は７０〜９０代とみられ、身長は約１４９センチで中肉中背。頭髪は白髪交じりの黒髪で、緑色のジャケット、茶色の長ズボン、靴を着用していた。目立った