【モデルプレス＝2026/03/22】俳優の佐藤健が、デビュー20周年を記念したファンミーティング「TAKERU SATOH FANMEETING 2026 [ TAKERU FES -20th Anniversary Special- ]」を大阪（オリックス劇場）・東京（東京ガーデンシアター）にて開催し、全3公演で計15,200人のファンが集結した。【写真】36歳イケメン俳優、客席降臨でファンに接近◆佐藤健、ファンミーティング開催本イベントは20周年という節目に加え、大阪での単独イベン