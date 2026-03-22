◇大相撲春場所千秋楽（2026年3月22日エディオンアリーナ大阪）表彰式では毎年恒例の吉本興業賞が授与され、落語家の桂文枝がプレゼンターを務めた。芸能生活60年目の節目で自身2度目の大役。館内から、かけ声が飛ぶなかで土俵上に上がった文枝は「バヤルフルギ（おめでとう）」とモンゴル語で祝福すると、優勝した霧島も笑顔で応えた。副賞のなんばグランド花月1年間フリーパスを贈ると館内は大盛り上がり。最後には霧島