静岡・伊豆の下田は、アニメ「ゆるキャン△」の聖地のひとつ。【画像】ゆるキャン△聖地巡礼記フォト海が広がる港町には、作品にも登場したスポットや、旅気分をぐっと盛り上げてくれるグルメが点在している。2026年2月下旬、そんな下田に行ってきた筆者。写真たっぷりで、ゆるキャン△聖地を巡る"ゆる旅"をレポートする。やってきたのはここ、伊豆・下田にある「道の駅 開国下田みなと」。港のすぐそばにある観光スポットで、グル