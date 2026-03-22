ファミリーカーとして人気の高いミニバン。現在は燃費性能の優れた車種も多いので、ランキングを参考に車種を検討してみてください。ハイブリッド車とガソリン車別におすすめのミニバンを紹介しています。【写真】燃費の良いミニバン、第1位は…！？※本記事の車両情報は、2026年1月23日時点のガリバー「車カタログ」及び同日時点の各メーカー最新情報より引用しています。燃費のいいミニバンランキング（ハイブリッド）2026年1月