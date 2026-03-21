モデル＆新人パチンコライターという異色の二刀流・内藤沙季さんのFLASHデジタル写真集「内藤沙季1stデジタル写真集 女神の報酬」がリリースされました。【写真】パチンコ界のアフロディーテ？大人の色気があふれる内藤沙季さん元JELLY専属で現役ファッションモデルであり、『パチンコ必勝ガイド』の新人パチンコライターとしても活動中の内藤さん。2025年にパチンコライターデビューをするやいなや、その美貌がパチンコファンを