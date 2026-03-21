モデル＆新人パチンコライターという異色の二刀流・内藤沙季さんのFLASHデジタル写真集「内藤沙季 1stデジタル写真集 女神の報酬」がリリースされました。



【写真】パチンコ界のアフロディーテ？大人の色気があふれる内藤沙季さん

元JELLY専属で現役ファッションモデルであり、『パチンコ必勝ガイド』の新人パチンコライターとしても活動中の内藤さん。2025年にパチンコライターデビューをするやいなや、その美貌がパチンコファンを魅了し「X（旧Twitter）」のフォロワー数300程から20000を突破するほど急成長。そんなパチンコ界のアフロディーテの大人の色気から、愛嬌溢れる表情まで完全収録しています。



FLASHに初登場した内藤さんは6ページにわたって水着＆ランジェリー姿を披露。インタビューではグラビアを始めたきっかけについて話しています。



【内藤沙季さんプロフィール】

ないとうさき 31歳 1995年1月4日生まれ 神奈川県出身 T166・B74W58H84 A型 趣味：少女漫画を読むこと 特技：短距離走 雑誌『JELLY』の専属モデルを経て、ファッションモデルとして活躍。2025年の夏から「パチンコ必勝ガイド」の新人ライターとしても活動を開始した。長年B型だと思っていたが、血液検査の結果A型であることが判明した。そのほか最新情報は、公式X(@n_saki_official)、公式Instagram（@n.sakigram）にて