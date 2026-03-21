ビッグなセダン登場！レクサスは2026年2月11日、カナダで新型セダン「ES」のグレード構成と価格を発表しました。ESは1989年に北米でフラッグシップセダン「LS」とともにレクサス最初のラインナップとしてデビューしたセダンです。FFレイアウトによる広い室内空間などが好評を博し、多くの国において基幹モデルとしてレクサスの歴史を築き上げてきました。【画像】超カッコいい！ これがレクサス「新型セダン」です！ 画像で見