富山県のブランド米「富富富」の育成グループは、きょう、農産物の育種の優れた研究や技術を称えて贈られる「日本育種学会賞」を受賞しました。県の育成品種が全国規模の学会で学会賞を受賞するのは、初めてです。茨城大学で行われた日本育種学会賞の授賞式には、富富富の育成グループ、県農業研究所の小島洋一朗副所長が出席しました。今回の受賞はDNA解析に基づく先進的な開発で、高温に強く、倒れにくい、病気に強