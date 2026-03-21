カメラマンで映画監督の蜷川実花氏が21日、自身のXを更新。漫画家の武内直子、冨樫義博夫妻との激レア3ショットを公開した。【写真】武内直子＆冨樫義博夫妻との“激レア”3ショットを公開した蜷川実花世界的に活躍するダンスカンパニーDAZZLEと、蜷川実花 with EiMのコラボレーションによる「花宵の大茶会」を京都・北野天満宮で上演中。蜷川は「観に来てくださったゲストの皆様にも好評でとても嬉しい！」とつづり、「今回な