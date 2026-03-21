蜷川実花、武内直子＆冨樫義博夫妻との3ショットに感激「すごいスリーショット…！」
カメラマンで映画監督の蜷川実花氏が21日、自身のXを更新。漫画家の武内直子、冨樫義博夫妻との激レア3ショットを公開した。
【写真】武内直子＆冨樫義博夫妻との“激レア”3ショットを公開した蜷川実花
世界的に活躍するダンスカンパニーDAZZLEと、蜷川実花 with EiMのコラボレーションによる「花宵の大茶会」を京都・北野天満宮で上演中。蜷川は「観に来てくださったゲストの皆様にも好評でとても嬉しい！」とつづり、「今回なんと武内直子さんと 冨樫義博さんご夫婦で体験してくださって一同大感動でした」と武内＆冨樫夫妻と並んだ写真をアップ。
「レジェンドお二人に 見ていただけるなんてねぇ。頑張って良かったー 嬉しすぎました、報われたわー」と喜んだ。
この投稿に「冨樫先生が元気そうで嬉しい」「すごいスリーショット…！」「冨樫先生、武内先生が一緒に映ってる画をあまり見ないので凝視してしまいました…！」といったコメントが寄せられた。
【写真】武内直子＆冨樫義博夫妻との“激レア”3ショットを公開した蜷川実花
世界的に活躍するダンスカンパニーDAZZLEと、蜷川実花 with EiMのコラボレーションによる「花宵の大茶会」を京都・北野天満宮で上演中。蜷川は「観に来てくださったゲストの皆様にも好評でとても嬉しい！」とつづり、「今回なんと武内直子さんと 冨樫義博さんご夫婦で体験してくださって一同大感動でした」と武内＆冨樫夫妻と並んだ写真をアップ。
「レジェンドお二人に 見ていただけるなんてねぇ。頑張って良かったー 嬉しすぎました、報われたわー」と喜んだ。
この投稿に「冨樫先生が元気そうで嬉しい」「すごいスリーショット…！」「冨樫先生、武内先生が一緒に映ってる画をあまり見ないので凝視してしまいました…！」といったコメントが寄せられた。