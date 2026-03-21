浜田雅功を司会に、一流芸能人たちが“正解できて当たり前”の6つのチェックを受ける『芸能人格付けチェックBASIC春の3時間半スペシャル』。3月28日（土）に放送される同番組では、プロとアマチュアの演奏を聴き分ける「ロックバンド」チェックを実施。伝説のロックバンド「HOUND DOG」が登場する。さらに、一流映画監督の映像を見極める「映画監督」チェックでは、数々の代表作を持つ堤幸彦監督が映像を監督。対するは、「映画