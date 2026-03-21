庭木の添え木に、まるで刃物で刻んだような小さな切れ込みが規則正しく、何十センチにもわたって並んでいます。 【写真を見る】木の表面に並ぶ無数の小さな切れ込みを発見害虫の仕業！？犯人は「夏の風物詩」のあのムシ【前編】 木材に悪さをする虫の仕業？ひょっとしてシロアリ？それともキクイムシ？害虫駆除などを専門とする東洋産業の大野竜徳さんに聞きました。 犯人は夏の季語にもなっているあのムシ ──シロアリなど