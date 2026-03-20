2026年3月20日、中国メディアの新京報は米大手電気自動車（EV）メーカーのテスラが太陽光発電設備の購入について中国企業と協議中とのニュースを受け、今後の展開についてメーカー各社を取材した。記事は初めに「テスラが大規模な太陽光発電設備の購入計画について中国企業数社と協議中との一報が流れた20日午前、中国メーカー側の関係者を取材したところ、テスラの購入規模が29億ドル（約4600億円）であることや、同社が28年末ま