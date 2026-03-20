米国によるイラン爆撃とそれに対する報復、そしてホルムズ海峡の封鎖という緊迫した状況下で、原油価格は1バレル100ドルを突破した。この歴史的な転換点において、マーケットで何が起きているのか。原油をはじめコモディティ市場を知りつくした、住友商事グローバルリサーチのチーフエコノミスト本間隆行氏に、原油、金（ゴールド）、食糧などコモディティ市場の深層と今後の展望を緊急取材した。（鈴木豪、ダイヤモンド・ザイ編集