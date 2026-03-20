3月20日、お笑いコンビ・鬼越トマホークのYouTubeチャンネル『鬼越トマホーク喧嘩チャンネル』が更新され、人気企画「半生を聞いてみよう」シリーズに千原兄弟の千原ジュニアが出演。壮絶すぎる幼少期から下積み時代までが語られ、大きな反響を呼んでいる。

動画の冒頭から語られたのは、出生直後のエピソードだった。

「ジュニアさんは、生後間もなく『幽門狭窄症』という病気を患い、大手術を受けていたことを告白しました。当時、父親は設計士として独立したばかりで多忙を極めており、療養のため母方の祖父母の家に預けられていたといいます。開始早々から重い過去が明かされ、鬼越トマホークの2人も驚きを隠せない様子を見せていました」（芸能ジャーナリスト）

さらに幼少期についても語られた。祖父母の家で3〜4歳頃まで過ごした後、幼稚園のタイミングで実家に戻ったというジュニア。当時は足の湾曲を矯正するためギブスを装着し、痛みに耐えながら生活していたことも明かした。兄のせいじは、現在でもジュニアの足の状態を見ることで体調や疲労を察することができるという。

「小学生時代には、自らの意思で私立中学校の受験を決意し、見事合格。しかし『良いところの子ばかりで』と環境に馴染めず、不登校状態に陥ったといいます。その後の人生を大きく変えたのが兄・せいじさんの存在だったようです。1989年、15歳のときにせいじさんに誘われお笑い養成所・NSCへ入学。『パティシエやるから来いと言われていたらケーキ屋になっていた』と振り返り、兄への感謝を語る場面もありました」（前出・芸能ジャーナリスト）

その後も、ラーメン店でのアルバイト経験や、お笑いをほとんど知らない状態から舞台袖で学んだ下積み時代など、数々の苦労が語られた。約1時間に及ぶ動画ながら、巧みな話術に引き込まれ短く感じた視聴者も多いようだ。

X上では、

《記憶力の凄さと頭の回転の速さに今更ながら圧倒されてしまった。続きが早く見たいです》

《波乱万丈過ぎる人生だな》

《中編、後編になっても絶対観たい！》

といった声が相次ぎ、続編を望む声が広がっている。

「今回の動画では、これまで多く語られてきた2001年のバイク事故ではなく“出生直後からの苦難”に焦点が当てられた点が視聴者にも新鮮に映ったようです。芸人として完成された現在の姿とは対照的な、原点に光が当たったことで、改めてジュニアさんの“異質なキャリア”が浮き彫りになったといえそうです」（前出・芸能ジャーナリスト）

動画の最後には、鬼越トマホークが「ちょっとこれは前編ということにしましょう」と語り、続編を期待させる形で締めくくられ、ジュニアの半生の“全貌”に関心が集まっている。