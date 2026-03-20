女性アイドルグループ「夜光性アミューズ」が19日、公式X（旧ツイッター）アカウントを更新。メンバーの紬希なこに「事務所規約違反」があったとして、4月13日での卒業を発表した。 【写真】グループ卒業が決まった紬希なこ 公式アカウントでは「このたび、2026年4月13日をもちまして、紬希なこが夜光性アミューズを卒業する運びとなりましたので、お知らせいたします」と発表。加入か