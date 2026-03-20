女性アイドルグループ「夜光性アミューズ」が19日、公式X（旧ツイッター）アカウントを更新。メンバーの紬希なこに「事務所規約違反」があったとして、4月13日での卒業を発表した。



【写真】グループ卒業が決まった紬希なこ

公式アカウントでは「このたび、2026年4月13日をもちまして、紬希なこが夜光性アミューズを卒業する運びとなりましたので、お知らせいたします」と発表。加入から9カ月と短期間で卒業する理由として「今回、事務所規約違反が発覚し、本人と弊社間にて協議を重ね、本人の意思と事務所としての方針、グループ全体の今後などを総合的に検討した結果、卒業という結論に至り、今回のご報告となりました」と知らせた。



紬希の活動最終日はグループのライブツアー「NIGHT PARADE 2026」ファイナル公演（東京・Zepp DiverCity＝2026年4月13日）であることも公表。そこまでのライブなどは「現体制にて活動を続けてまいります」と知らせた。また紬希の卒業公演は実施されないことも明言。紬希の今後については「グループ卒業後も事務所に所属を続けますが、今後の活動については現時点で未定となっております」と、事務所への在籍は続くことを発表した。



この卒業発表を受け、紬希本人のコメントも発表。「今回自分の至らぬ行動により規約を破ってしまいました。自分の考えの甘さが招いた結果であり、グループおよび関係者の皆様、そして応援してくださっているみなさんに多大なるご迷惑とご心配をおかけしてしまい大変申し訳ございません」と謝罪した。



また卒業に関しては「しっかりと反省するためグループを卒業という処分を受け入れる決断をいたしました」と納得の上であることを記し、「残り短い期間にはなってしまいますが、1日1日を大切に、全力で頑張っていきますので、最後まで夜光性アミューズの紬希なこをよろしくお願いいたします」と結んだ。具体的な「事務所規約違反」の内容については事務所、本人ともに詳細には触れなかった。



（よろず～ニュース編集部）