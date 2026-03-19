安保関連3文書の前倒し改定に向けた省内会合であいさつする小泉防衛相＝19日午後、防衛省小泉進次郎防衛相は19日、国家安全保障戦略など安保関連3文書の前倒し改定に向けた省内会合で、無人機の導入を推進する考えを改めて強調した。「自衛隊を世界一、無人アセット（装備品）を駆使する組織に変革する」と述べた。敵の無人機への対抗手段として、電磁波を活用する重要性を指摘。大量の無人機に同時対処する電子妨害の取り組み