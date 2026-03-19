医療コメディドラマ『Scrubs～恋のお騒がせ病棟』で知られる俳優ザック・ブラフ（50）が、AIチャットボットと交際しているというネット上の噂を否定した。 【写真】以前交際していた美人女優 3月13日、ザックはインスタグラムストーリーへの投稿で噂がこれほど広まったことへの驚きを示しつつ、こう述べた。「チャットボットとは付き合っていない。こんな言葉を打たなければならないとは信じられない。こ