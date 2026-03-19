今週(2026年3月13日〜3月15日)の映画動員ランキングは、国民的アニメ「ドラえもん」最新作が3週連続で首位をキープする圧倒的な強さを見せた。一方で、ディズニー＆ピクサーの最新作や大人気コミックの実写続編が初登場で2位・3位に食い込み、週末の興収では1位を上回るなど、上位争いがさらにヒートアップ。週末のおでかけの参考に、最新のTOP10をチェックしてみて。【画像】3週連続1位を獲得した『映画ドラえもん 新・のび太の海