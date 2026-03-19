今春は自身の課題と向き合いながら先発として再挑戦をしている佐々木(C)Getty Images奪三振率こそ13.50と圧巻だが…完全復活に向けた貴重な研鑽の春なのか、はたまた、試練の春なのか。ドジャースの佐々木朗希が真価を問われている。現地時間3月17日、ベネズエラ代表が米国代表との熱戦を制したワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の決勝が行われた真裏で、佐々木は米アリゾナ州でのロイヤルズ戦に登板を果たした。【動