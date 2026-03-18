VTuberプロジェクト「にじさんじ」から、「いちご」をテーマにした「いちごまにあ」グッズが、きょう18日午後6時より、にじさんじオフィシャルストアにて販売される。参加ライバーは、卯月コウ、綺沙良、酒寄颯馬、笹木咲、ましろ爻、町田ちまの6人。【画像】かわいすぎる！“いちごまにあ”なコンセプトの「にじさんじ」グッズグッズラインナップは、描きおろしビジュアルやライバーモチーフデザインを使用したラメアクリルス