【きょうから】にじさんじ「いちごまにあ」グッズ発売 発表から大反響「ビジュよすぎる」「ポーズがギルティー」
VTuberプロジェクト「にじさんじ」から、「いちご」をテーマにした「いちごまにあ」グッズが、きょう18日午後6時より、にじさんじオフィシャルストアにて販売される。参加ライバーは、卯月コウ、綺沙良、酒寄颯馬、笹木咲、ましろ爻、町田ちまの6人。
【画像】かわいすぎる！“いちごまにあ”なコンセプトの「にじさんじ」グッズ
グッズラインナップは、描きおろしビジュアルやライバーモチーフデザインを使用したラメアクリルスタンド、ランダムチェキ風カード、シュガー缶バッジセット、ステッカーセット、いちごリボンチャーム、マグネットアクリルパネル、ぎゅっとぬい、「にじぱぺっとカスタマイズシリーズ」からいちごポーチ、いちご帽子キーホルダーの全9種類。
発送は、ぎゅっとぬい以外の商品は3月下旬以降、ぎゅっとぬいは4月上旬以降となる予定。
グッズ発売が発表されると、SNS上では「かわいすぎない？」「ビジュよすぎる」「ポーズがギルティー」「唐突な供給過多でぶっ倒れそう」などと多くの反響が寄せられている。
■「いちごまにあ」全グッズ
（イラストレーター：mof氏）
・ラメアクリルスタンド
価格：各1800円（税込）
種類：全6種
サイズ（約）：本体W62ミリ×H152ミリ以内 ※ライバーによりサイズが異なる。
台座：W39ミリ×H37ミリ
素材：アクリル
※本商品は1人1会計につき各5点まで購入可能。
・ランダムチェキ風カード
価格：350円（税込）
種類：全12種ランダム
サイズ(約)：W54ミリ×H86ミリ
素材：紙
※本商品は1人1会計につき40点まで購入可能。
・シュガー缶バッジセット
価格：各1400円（税込）
種類：全6種(1種2個セット)
サイズ(約)：直径56ミリ
素材：ブリキ
※本商品は1人1会計につき各40点まで購入可能。
・ステッカーセット
価格：各1200円（税込）
種類：全6種(1種3枚入り)
サイズ(約)：W60ミリ×H95ミリ以内
※種類によりサイズが異なる。
素材：紙
※本商品は1人1会計につき各5点まで購入可能。
・いちごリボンチャーム
価格：各2500円（税込）
種類：全6種
サイズ(約)：W110ミリ×H130ミリ以内
※ライバーによりサイズが異なる。
素材：ポリエステル、PU、亜鉛合金
※本商品は1人1会計につき各5点まで購入可能。
・マグネットアクリルパネル
価格：各3200円（税込）
種類：全6種
サイズ(約)
本体：W120ミリ×H149ミリ以内
バストアップパネル：W71ミリ×H81ミリ以内
※ライバーによりサイズが異なる。
素材：アクリル、鉄
※本商品は1人1会計につき各5点まで購入可能。
・ぎゅっとぬい
価格：各6500円（税込）
種類：全6種
サイズ(約)：W130ミリ×H240ミリ×D110ミリ
※ライバーによりサイズが異なる。
素材：ポリエステル
※本商品は1人1会計につき各5点まで購入可能。
・いちごポーチ
価格：各3500円（税込）
種類：全2種
サイズ(約)：W120ミリ×H105ミリ×D55ミリ
素材：PU、PVC
※本商品は1人1会計につき各5点まで購入可能。
・いちご帽子キーホルダー
価格：各1800円（税込）
種類：全2種
サイズ(約)：W100ミリ×H90ミリ×D30ミリ
素材：ポリエステル
※本商品は1人1会計につき各5点まで購入可能。
【画像】かわいすぎる！“いちごまにあ”なコンセプトの「にじさんじ」グッズ
グッズラインナップは、描きおろしビジュアルやライバーモチーフデザインを使用したラメアクリルスタンド、ランダムチェキ風カード、シュガー缶バッジセット、ステッカーセット、いちごリボンチャーム、マグネットアクリルパネル、ぎゅっとぬい、「にじぱぺっとカスタマイズシリーズ」からいちごポーチ、いちご帽子キーホルダーの全9種類。
グッズ発売が発表されると、SNS上では「かわいすぎない？」「ビジュよすぎる」「ポーズがギルティー」「唐突な供給過多でぶっ倒れそう」などと多くの反響が寄せられている。
■「いちごまにあ」全グッズ
（イラストレーター：mof氏）
・ラメアクリルスタンド
価格：各1800円（税込）
種類：全6種
サイズ（約）：本体W62ミリ×H152ミリ以内 ※ライバーによりサイズが異なる。
台座：W39ミリ×H37ミリ
素材：アクリル
※本商品は1人1会計につき各5点まで購入可能。
・ランダムチェキ風カード
価格：350円（税込）
種類：全12種ランダム
サイズ(約)：W54ミリ×H86ミリ
素材：紙
※本商品は1人1会計につき40点まで購入可能。
・シュガー缶バッジセット
価格：各1400円（税込）
種類：全6種(1種2個セット)
サイズ(約)：直径56ミリ
素材：ブリキ
※本商品は1人1会計につき各40点まで購入可能。
・ステッカーセット
価格：各1200円（税込）
種類：全6種(1種3枚入り)
サイズ(約)：W60ミリ×H95ミリ以内
※種類によりサイズが異なる。
素材：紙
※本商品は1人1会計につき各5点まで購入可能。
・いちごリボンチャーム
価格：各2500円（税込）
種類：全6種
サイズ(約)：W110ミリ×H130ミリ以内
※ライバーによりサイズが異なる。
素材：ポリエステル、PU、亜鉛合金
※本商品は1人1会計につき各5点まで購入可能。
・マグネットアクリルパネル
価格：各3200円（税込）
種類：全6種
サイズ(約)
本体：W120ミリ×H149ミリ以内
バストアップパネル：W71ミリ×H81ミリ以内
※ライバーによりサイズが異なる。
素材：アクリル、鉄
※本商品は1人1会計につき各5点まで購入可能。
・ぎゅっとぬい
価格：各6500円（税込）
種類：全6種
サイズ(約)：W130ミリ×H240ミリ×D110ミリ
※ライバーによりサイズが異なる。
素材：ポリエステル
※本商品は1人1会計につき各5点まで購入可能。
・いちごポーチ
価格：各3500円（税込）
種類：全2種
サイズ(約)：W120ミリ×H105ミリ×D55ミリ
素材：PU、PVC
※本商品は1人1会計につき各5点まで購入可能。
・いちご帽子キーホルダー
価格：各1800円（税込）
種類：全2種
サイズ(約)：W100ミリ×H90ミリ×D30ミリ
素材：ポリエステル
※本商品は1人1会計につき各5点まで購入可能。