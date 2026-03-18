東京メトロとKDDI、サイエンスアーツは、2028年3月末までに全171駅に「遠隔案内端末」を導入する。第1弾として、青山一丁目、淡路町、中野坂上、東銀座の4駅で稼働を3月16日に開始している。急増するインバウンド客やサービスの多様化に対応するため、駅社員が離れた場所からでも利用者を案内できる新たな仕組みを整えるのが狙いだ。●遠隔でも対面同等の案内を実現遠隔案内端末は、KDDIが提供するタブレット端末に、サイエン