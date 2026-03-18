【モデルプレス＝2026/03/18】俳優の竹内涼真が主演を務めるテレビ朝日系ドラマ「再会〜Silent Truth〜」（毎週火曜よる9時〜）の最終話が、2026年3月16日に放送された。女優の夏帆と竹内が主演を務めたTBS系火曜ドラマ「じゃあ、あんたが作ってみろよ」（2025年）を連想させるワンシーンに注目が集まっている。＜※ネタバレあり＞【写真】竹内涼真「おれが作ってみた」盛り付け完璧な筑前煮◆竹内涼真主演「再会〜Silent Truth〜