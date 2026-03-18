5人組ボーイズグループ「VIBY」のプレデビュー曲「恋におちたら」のミュージックビデオが18日に公開された。【映像】新人アーティスト「VIBY」の初々しい歌唱シーン「VIBY」はBTSらを発掘した韓国人プロデューサーのキム・ミジョン氏が手がける新人グループで、5人全員が10代の日本人男性。ミジョン氏が設立した新レーベル「Rii.MJ（リ・エムジェイ）」の第1弾アーティストとなる。プレデビュー曲「恋におちたら」はCrysta