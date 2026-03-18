5人組ボーイズグループ「VIBY」のプレデビュー曲「恋におちたら」のミュージックビデオが18日に公開された。

【映像】新人アーティスト「VIBY」の初々しい歌唱シーン

「VIBY」はBTSらを発掘した韓国人プロデューサーのキム・ミジョン氏が手がける新人グループで、5人全員が10代の日本人男性。

ミジョン氏が設立した新レーベル「Rii.MJ（リ・エムジェイ）」の第1弾アーティストとなる。

プレデビュー曲「恋におちたら」はCrystalKayさんのヒット曲「恋におちたら」のリメイク版。

ミュージックビデオを手がけたのは映画監督の岩井俊二氏。グループ名のコンセプトである「Voyage Into Bright Youth（輝く青春の旅路）」をテーマに、それぞれの道を歩んできた5人が集まり、VIBYとして歩き出す様子が描かれた。

VIBYの初々しい姿と岩井監督ならではの映像美が合わさった世界観が注目される。

また、ミジョン氏による新レーベル誕生の軌跡を追ったドキュメンタリー番組が3月25日（水）からABMEAで放送される。



（『ABEMA Morning』より）