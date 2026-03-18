職場において、部下が上司を「尊敬できない」と感じる瞬間は人それぞれだ。仕事のスキル不足だけでなく、態度が悪い、無責任な姿勢といった人として尊敬に値しない上司とも、長く付き合いたくないだろう。投稿を寄せた30代男性（事務・管理）は、建設業を営む勤務先で、ある上司の言動に頭を悩ませている。現場仕事が中心の職種ゆえ、会社には近隣住民から「工事の音がうるさい」「現場を出入りする車両が危ない」「作業員が敷地で