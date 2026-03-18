「騒音、タバコ、危険運転」クレームを量産する上司に部下が絶望 「現場さえ回ればいいという驕り」

職場において、部下が上司を「尊敬できない」と感じる瞬間は人それぞれだ。仕事のスキル不足だけでなく、態度が悪い、無責任な姿勢といった人として尊敬に値しない上司とも、長く付き合いたくないだろう。

投稿を寄せた30代男性（事務・管理）は、建設業を営む勤務先で、ある上司の言動に頭を悩ませている。

現場仕事が中心の職種ゆえ、会社には近隣住民から「工事の音がうるさい」「現場を出入りする車両が危ない」「作業員が敷地でタバコを吸っている」といった指摘が届くという。その都度、作業を停止したり、誘導員を配置したりと誠実に対応しているそうだが、問題は名指しのクレームだ。そのうちの

「大半、というか殆どはこの上司に関係します」

と男性は明かす。それなのに問題の上司は「全く言動を改めようとしません」というから驚きだ。（文：天音琴葉）

「毎回似たり寄ったりのクレーム」それでも改めない上司

現場でもこの上司は直接注意を受けているが、一向に改善しようとしないから会社にクレームが来るのではないか、と男性は推測する。上司が言動を改めない背景には、現場さえ回ればいいという驕りもあるかもしれない。

「しかも毎回似たり寄ったりのクレームなので、直接クレームを受ける事務方としては辟易します」

同じミスや迷惑行為を繰り返す上司の尻拭いをさせられる部下の苦労は、察するに余りある。何度クレームを受けても改善せず、事務方にまで余計な負担を強いる姿に、男性が「この上司は尊敬できない」と断じるのも無理はない。

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