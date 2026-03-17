元TBSアナウンサーでフリーの山本里菜（31）が17日、自身のXを更新。ナンパされた出来事を報告した。「今日ね、ナンパされたのー！！」と書き始めた山本アナ。「びっくり！！」と振り返り、「お姉さんお綺麗で。良かったらこの後お食事どうですか？って！！！！」と話しかけられたことを明かした。「結婚してますってお伝えすると、うそだー！！！！って。めっちゃおっきい声で笑笑」と相手の反応も明かし、「面白かった！」