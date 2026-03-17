【モデルプレス＝2026/03/17】六本木の高級キャバクラ「UNJOUR TOKYO」で、圧倒的な存在感を放つ黒服・セクシー。TikTokでの「キレキャラ」動画が大きな反響を呼び、今やその知名度は全国区だ。音楽の道を志して上京し、挫折を経て夜の世界でプロフェッショナルを極めた彼に、壮絶な下積み時代やSNS誕生の裏側、そして夢を叶えるために不可欠な「信頼」について語ってもらった。【インタビュー全2回の1回目】【写真】TikTokでバズ