ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は17日（日本時間）、準決勝が行われ、ベネズエラがイタリアを下して決勝進出を決めた。この快進撃を支えているのが、オリックス所属のアンドレス・マチャドだ。 【画像】山本由伸、帰国中の空からサプライズ？古巣への“粋な投稿”にファン胸アツ「最高かよ」「愛しさしかないやん！」 マチャドは今大会、ここまで5試合に登板して4安打無失点、8奪三振と圧倒