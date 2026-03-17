ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は17日（日本時間）、準決勝が行われ、ベネズエラがイタリアを下して決勝進出を決めた。この快進撃を支えているのが、オリックス所属のアンドレス・マチャドだ。

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マチャドは今大会、ここまで5試合に登板して4安打無失点、8奪三振と圧倒的な成績をマーク。160km/hを超える剛速球で、メジャーの強打者をも驚愕させるベネズエラブルペンの守護神となっている。

この無双ぶりに、日本のプロ野球ファンの間では2024年9月にオリックス公式YouTubeチャンネルが公開した動画が再び脚光を浴びている。「『マチャドに抹茶どう？～日本文化を体験してみた～』結構なお点前で」と題された動画では、マチャドが人生初の抹茶に挑戦。自らの名前とかけて「うまちゃど」とダジャレを連発するチャーミングな姿が収められている。動画には、新たに「WBC経由できました」「今思うとベネズエラ最強リリーバーが『うまちゃど』とか言ってんの改めてオモロイ笑」といったコメントが集まっている状態だ。

【画像】抹茶を体験するマチャド（画像はBsTVより引用）

さらにXでは、「WBC優勝に王手をかけたチームのセットアッパーとして160km/h連発し5試合8奪三振無失点と無双してる最強投手が、オリックスとかいう極東の謎チームで抹茶食ってご機嫌でダジャレを連発しているという事実」「球速160キロ、ダジャレのキレ0キロ。この落差で打者を打ち取るスタイル、嫌いじゃない」といったコメントが。動画と投球の凄まじいギャップに魅了されるファンが続出。また、準々決勝で侍ジャパンを破ったベネズエラの選手だけに、「オリックスさんうまちゃど商品考えよ 日本も抹茶パフォーマンスしたことですし きっと受け継いだのマチャドなの」と、「お茶立てポーズ」や「抹茶キャラ」の継承を希望する声も上がっている。