デニーズジャパンは3月23日から、公式キャラクター「デニャーズ」をデザインした限定「ぷっくりシール」のプレゼントキャンペーンを実施する。「デニャーズシール」プレゼントキャンペーン期間中、デニーズアプリ会員全員にデニャーズシールのプレゼントクーポンを配信する。公式キャラクターとして店内やSNSで活動するデニーズは、「ぐぅ(赤)」「るぅ(黄)」「めぇ(白)」の3人組。本キャンペーンは、同アプリ利用者への感謝の意を