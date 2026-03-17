デニーズで限定「ぷっくりシール」がもらえるキャンペーン開催
デニーズジャパンは3月23日から、公式キャラクター「デニャーズ」をデザインした限定「ぷっくりシール」のプレゼントキャンペーンを実施する。
「デニャーズシール」プレゼントキャンペーン
期間中、デニーズアプリ会員全員にデニャーズシールのプレゼントクーポンを配信する。
公式キャラクターとして店内やSNSで活動するデニーズは、「ぐぅ(赤)」「るぅ(黄)」「めぇ(白)」の3人組。本キャンペーンは、同アプリ利用者への感謝の意を込めて企画された。
デニャーズ
対象は税込2,000円以上会計した同アプリ会員で、クーポン提示につきシール1枚をプレゼントする(1会計につき最大1枚まで)。期間は2026年3月23日〜3月31日で、なくなり次第終了となる。
なお、第2弾はゴールデンウィーク時期の実施が予定されている。
「デニャーズシール」プレゼントキャンペーン
期間中、デニーズアプリ会員全員にデニャーズシールのプレゼントクーポンを配信する。
公式キャラクターとして店内やSNSで活動するデニーズは、「ぐぅ(赤)」「るぅ(黄)」「めぇ(白)」の3人組。本キャンペーンは、同アプリ利用者への感謝の意を込めて企画された。
デニャーズ
対象は税込2,000円以上会計した同アプリ会員で、クーポン提示につきシール1枚をプレゼントする(1会計につき最大1枚まで)。期間は2026年3月23日〜3月31日で、なくなり次第終了となる。
なお、第2弾はゴールデンウィーク時期の実施が予定されている。