15日、周南市で建物火災が発生しました。高齢の男性1人がケガを負い病院に搬送されています。火事があったのは周南市大向の住宅です。消防によると15日午後3時半過ぎ近くに住む人から「建物から灰色の煙が見える」と119番通報があったということです。この火事でこの家に住む高齢の男性1人が市内の病院に搬送されています。男性のケガの状態は分かっていません。