アンカー・ジャパン（Anker）は13日、串刺しにも耐え、外装に難燃性素材を採用するモバイルバッテリーを予告した。今春発表し、順次発売する予定。 今回予告された新たなモバイルバッテリーは、三次元リチウムイオン電池を採用し、満充電の状態で釘を刺しても発火・暴発が起こらないことを検証する釘刺し試験などを通過。通常、安全性を追求する上でリチウムイオン電池のセル密度を下げ、それにより本