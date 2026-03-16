モスバーガーに、とろける半熟風たまごとベーコンの組み合わせで、ボリューム満点な「とろったまベーコン テリヤキバーガー」が新登場。また、モスが元祖の「テリヤキバーガー」を、4年ぶりにリニューアルします☆ モスバーガー「とろったまベーコン テリヤキバーガー」 販売期間：2026年3月18日（水）〜5月中旬販売店舗：全国のモスバーガー店舗（一部店舗除く） モスバーガーの定番「テリヤキバーガー」の