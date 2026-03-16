モスバーガーに、とろける半熟風たまごとベーコンの組み合わせで、ボリューム満点な「とろったまベーコン テリヤキバーガー」が新登場。

また、モスが元祖の「テリヤキバーガー」を、4年ぶりにリニューアルします☆

モスバーガー「とろったまベーコン テリヤキバーガー」

販売期間：2026年3月18日（水）〜5月中旬

販売店舗：全国のモスバーガー店舗（一部店舗除く）

モスバーガーの定番「テリヤキバーガー」のリニューアルに合わせて「とろったまベーコン テリヤキバーガー」と「チーズベーコン テリヤキバーガー」が登場。

半熟風たまごとベーコンを合せた「とろったまベーコン テリヤキバーガー」は、食べ応え満点の新メニューです！

「チーズベーコン テリヤキバーガー」は、チーズのコクとベーコンの燻製の香りを感じられる味わいに仕上げられています。

どちらも春が旬のレタスをたっぷり使用し、みずみずしい食感とテリヤキソースのコクがマッチした、この季節ならではのハンバーガーです。

また、2026年3月18日に4年ぶり7回目のリニューアルとなる「テリヤキバーガー」は、テリヤキソースの甘さの種類に注目。

上白糖を使用した従来品のはっきりとした甘さから、三温糖とりんごペーストを使用した、優しい甘さに調整されています。

そして、モスバーガーの「テリヤキバーガー」が持つ最大の特徴、味噌と醤油のバランスを見直し。

醤油もろみやカツオの風味を加え、コクや旨みの詰まった、キレのあるソースに仕上げられています。

さらに、リニューアルした「テリヤキバーガー」を多くの人に味わってもらうため「ダブルテリヤキバーガー」と「ソイテリヤキバーガー」も同時にリニューアルします！

新メニュー：とろったまベーコン テリヤキバーガー

価格：590円(税込) ※数量限定

※+160円でパティをダブルに変更できます

※「カロリーハーフマヨネーズタイプ」を使用しています

シャキシャキのレタスに、リニューアルしたテリヤキソースを絡めたパティを乗せ、厚切りベーコンと半熟風たまご※を合わせた「とろったまベーコン テリヤキバーガー」

食べ応えのある厚みにカットしたオリジナルのベーコンは、スモークチップの燻製で香りづけをしています。

店舗でジューシーに焼き上げた、ボリューム満点で贅沢な一品です。

160円追加すると、パティをダブルに変更できます！

※モスバーガーオリジナルのたまご加工品

新商品：チーズベーコン テリヤキバーガー

価格：590円(税込) ※期間限定

※+160円でパティをダブルに変更できます

※「カロリーハーフマヨネーズタイプ」を使用しています

※チーズは工場で加熱加工をしています

シャキシャキのレタスに、リニューアルしたテリヤキソースを絡めたパティを乗せ、チーズと厚切りのベーコンを合わた「チーズベーコン テリヤキバーガー」

燻製の香りが効いたオリジナルのベーコンに、コクのあるテリヤキソースと、まろやかなチーズが絶妙にマッチします。

食欲をそそるこのハンバーガーは、160円追加するとパティをダブルに変更可能です☆

リニューアル：テリヤキバーガー

販売期間：2026年3月18日（水）〜

販売店舗：全国のモスバーガー店舗（一部店舗除く）

価格：470円(税込)

※+160円でパティをダブルに、+20円でソイパティに変更できます

※商品には「カロリーハーフマヨネーズタイプ」を使用しています

ジューシーなパティに醤油と味噌（赤味噌、白味噌）がベースのテリヤキソースを絡め、シャキシャキのレタスとハーフマヨネーズタイプを合わせた「テリヤキバーガー」

モスバーガーでは1972年の創業時より、日本人の味覚に合うハンバーガーを作りたいという思いから、試行錯誤を重ねてきました。

その結果、和の食材である醤油と味噌を使った、オリジナルテリヤキソースを開発。

リニューアルしたテリヤキソースは甘さの種類に注目し、三温糖とりんごペーストで優しい甘さを感じられるように変更しています！

さらに、醤油と味噌のバランスも調整。

醤油もろみやカツオの風味を加え、コクと旨みの詰まった、キレのあるソースに仕立てられています。

とろける半熟風たまごとベーコンで、ボリューム満点なテリヤキバーガーが新登場。

モスバーガーの「とろったまベーコン テリヤキバーガー」は、2026年3月18日〜5月中旬まで、数量限定で販売です！

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