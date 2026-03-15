KONAMIのサイコロジカルホラーゲーム「SILENT HILL 2」を実写映画化した『リターン・トゥ・サイレントヒル』がPrime Videoで５月15日(金)より独占配信。字幕版と吹替版の２種類の予告編が解禁された。最愛の妻・メアリーを失ったジェイムスは失意の底にあり、酒に溺れる日々を送っていた。そんなある日、亡き妻から一通の手紙が届く。それは、助けを求め“サイレントヒル”で待っているという内容だった。ジェイムスは、かつて二人