KONAMIのサイコロジカルホラーゲーム「SILENT HILL 2」を実写映画化した『リターン・トゥ・サイレントヒル』がPrime Videoで５月15日(金)より独占配信。字幕版と吹替版の２種類の予告編が解禁された。

最愛の妻・メアリーを失ったジェイムスは失意の底にあり、酒に溺れる日々を送っていた。そんなある日、亡き妻から一通の手紙が届く。それは、助けを求め“サイレントヒル”で待っているという内容だった。ジェイムスは、かつて二人で過ごした町“サイレントヒル”へと車を走らせる。

映画の吹き替えキャストに、原作ゲーム「SILENT HILL 2」のリメイク版の声優陣が続投。主人公のジェイムス役を小林親弘、ジェイムスの妻・メアリー役を伊藤静、ジェイムスが“サイレントヒル”で出会う謎の少女・ローラ役を諸星すみれが務める。３人からのコメントも到着している。

・字幕版予告編



・吹替版予告編



小林親弘 （ジェイムス役） コメント

『SILENT HILL 2』のジェイムス役は自分が演じた役の中でもとても印象に残っている人物です。本作はゲームの世界観を踏襲しつつ、映画として見ごたえのある作品になっています。作品のファンの皆様だけでなく、多くの方に「SILENT HILL」の魅力を知ってもらえるきっかけになってくれたら…そして、原作であるゲームにも興味を持って遊んでいただけたらこんなに嬉しいことはありません。

是非この世界観を堪能してください…！

伊藤静 （メアリー役） コメント

『SILENT HILL 2』のオリジナルが発売された頃、ホラーが苦手な私は、人のプレイを指の間から恐る恐る見て楽しんでいました。そんな私がゲームのリメイクでメアリーを演じさせていただくことになり、更にはこちらの映画まで続けて担当させていただけて本当に光栄に思います。当時の自分に教えてあげたい…！

メアリーのジェイムスへの切ない思いと、サイレントヒルで起こる全てを皆さまに見届けていただければ嬉しく思います。

諸星すみれ （ローラ役） コメント

私はホラー作品が大の苦手なので、ゲームの収録時と同じように、映画の収録中も内心ドキドキしていました。ですが、怖さだけでなく、物語やキャラクターの心情の奥深さを感じ、没入感がより一層高まりました。ゲームとは違い、キャストの皆さまと掛け合いで収録できたのも新鮮でした。ぜひ、これまでのゲームや映画シリーズとあわせて楽しんでいただけたら嬉しいです。

『リターン・トゥ・サイレントヒル』

2026年５月15日(金) Prime Video にて独占配信

(C)2026 Room 318 Productions, Inc.