バレンティン氏がマイアミに登場、かつての同僚の村上へ「My boy」と投稿■ベネズエラ 8ー5 日本（日本時間15日・マイアミ）野球日本代表「侍ジャパン」は14日（日本時間15日）、米マイアミのローンデポパークで行われた第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）準々決勝・ベネズエラ戦に5-8で敗れ、大会連覇を逃した。史上初の8強止まりという屈辱的な敗戦となったが、この大一番の観客席には、かつてヤクルトやソフトバ