サーキットで培った技術を投影BATON BIKESが、中国・重慶市に拠点を置くバイクメーカー「KOVE（コーベ）」のスーパースポーツモデル「350RR」を日本市場へ導入する計画を発表しました。発売は2026年8月が予定されています。この「350RR」は、スーパースポーツ300世界選手権（WSBK-SSP300）の2025年シーズンにおいてチャンピオンに輝いたマシンがベースとなっています。サーキットで培われた技術が注ぎ込まれ、欧州の排出ガス規