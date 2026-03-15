サーキットで培った技術を投影

BATON BIKESが、中国・重慶市に拠点を置くバイクメーカー「KOVE（コーベ）」のスーパースポーツモデル「350RR」を日本市場へ導入する計画を発表しました。発売は2026年8月が予定されています。

この「350RR」は、スーパースポーツ300世界選手権（WSBK-SSP300）の2025年シーズンにおいてチャンピオンに輝いたマシンがベースとなっています。サーキットで培われた技術が注ぎ込まれ、欧州の排出ガス規制「EURO5＋」にも対応した、まさにサーキット直系の高性能モデルです。

【画像】超カッコいい！ これがコーベ「344ccスーパースポーツ」です！ 画像で見る（7枚）

心臓部には、2023年からWSBKに参戦し、勝利を追求して開発が続けられてきた344cc水冷2気筒エンジンが搭載されます。このエンジンは、EURO5+の環境基準をクリアしつつ、12.5:1という高い圧縮比を達成しており、中高回転域で俊敏なレスポンスを見せます。最高出力は1万1500回転で47.5PSに達し、これは300ccクラスで最高レベルのパワーです。

車体には、ダイヤモンド・デュアルウィング形状のフレームが採用され、アルミ製ハンドルバーとスチールプレス製のスイングアームが組み合わされています。この構成により、高い剛性と優れたハンドリング特性を両立しながら、164kgという軽量な車体を実現しています。

サスペンションにもレースフィールドからの知見が反映されており、卓越したトラクション性能を追求しています。フロントにはホイールストローク126mmを確保したφ37mmの倒立フォークを、リアにはサスペンションストローク45mmのモノサスを装着しています。

ブレーキシステムは、フロントに大径のφ320mmシングルディスクを採用し、軽量性と確かな制動力を両立させています。また、ABSとトラクションコントロールが標準で装備されており、ストリートでの走行からスポーティなライディングまで、多様なシチュエーションでコントローラブルなブレーキングをもたらします。

日本市場に導入される「350RR」は、Whiteのカラーリングが予定されていますが、グラフィックについては変更される可能性があります。

価格（消費税込、予価）は79万8000円となっています。

世界選手権を制したサーキットの血統を受け継ぐ本格派モデルの日本上陸に、多くのバイクファンの期待が集まりそうです。