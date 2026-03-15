7人組アーティストグループXGが14日、サンドーム福井でワールドツアー「XG WORLD TOUR：THE CORE」を開催した。プロデューサーのSIMONこと酒井じゅんほ容疑者（39）ら男4人が、コカインの所持、使用の容疑で逮捕され、今回の公演が事件後初のステージ。駆けつけたファン1万人の前で「GALA」「HYPNOTIZE」など24曲をパフォーマンス。本編の最後とアンコールで7人がALPHAZ（アルファズ、ファンの総称）にあいさつした。「アルファズ